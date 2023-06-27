ВСУ летом отвоевали больше территорий, чем Россия захватила за зиму, - Уоллес

"В рамках летней кампании по возвращению незаконно оккупированных территорий Украина уже отвоевала около 300 квадратных километров. Это больше территории, чем Россия захватила за все зимнее наступление", - сказал Уоллес.

Сколько Украина уже освободила территорий: данные Минобороны

Напомним, что вчера об освобождении Ровно Донецкой области от оккупантов сегодня сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр. Таким образом, это уже девятый населенный пункт, освобождение которого официально подтвердили в военном руководстве Украины.

В списке деоккупированных населенных пунктов во время летнего контрнаступления также Новодаровка, Левадное, Сторожево, Макаровка, Благодатное, Лобковое, Нескучное, Пятихатки.

Таким образом, за неделю была увеличена площадь освобожденных территорий на 17 кв.км, а всего с момента начала наступления освобожденная площадь на юге составляет 130 кв.км.

Также наши бойцы имеют успехи на востоке. Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский вчера заявил, что нашим защитникам удалось зачистить плацдарм врага на западном берегу канала Северский Донец-Донбасс.

Следует добавить также то, что Силам обороны под Красногоровкой Донецкой области удалось освободить несколько позиций, находившихся под российской оккупацией с 2014 года. Это уже подтвердили и в британской разведке.

Детальнее об успехах украинского контрнаступления и ситуации на фронтах - читайте в материале РБК-Украина.

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