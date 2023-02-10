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ЗСУ використовують дані Пентагону для ударів по штабах та базах окупантів, - WP

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Київ, П'ятниця 10 лютого 2023 00:30
ЗСУ використовують дані Пентагону для ударів по штабах та базах окупантів, - WP Фото: ЗСУ використовують дані Пентагону для ударів по штабах та базах окупантів (dvidshub.net)
Автор: Константин Широкун

Українські військові використовують дані, передані або підтверджені представниками Пентагону, для переважної більшості ударів із використанням ракетних систем, наданих США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Washington Post.

Повідомляється, що українські сили майже ніколи не використовують передані США та союзниками ракетні комплекси без конкретних координат, наданих американськими військовослужбовцями з однієї з баз у Європі. Цей процес повинен дати Вашингтону впевненість у тому, як використовуватимуться комплекси більшої дальності у разі передачі.

У США визнали ключову роль Пентагону в кампанії та наголосили, що допомога у наведенні на цілі служить для забезпечення максимальної ефективності використання обмежених запасів боєприпасів. За даними Пентагону, Україна не шукає схвалення від США щодо того, чому завдавати ударів, і зазвичай сама б'є по російських силах з інших видів зброї.

"Ми давно визнали, що ділимося розвідданими з Україною, щоб допомогти їм захистити свою країну від російської агресії, і згодом ми оптимізували процес обміну інформацією. Українці несуть відповідальність за пошук цілей, визначення їхньої пріоритетності, і приймають рішення, які з них атакувати" , – йдеться у заяві прес-служби Пентагону.

За словами українського чиновника, американські військові не завжди надають запитані координати, і в цьому випадку українські війська не ведуть вогонь "наосліп".

Раніше повідомлялося, що у новому пакеті допомоги Сполучені Штати схвалили постачання в Україну ракет великої дальності з радіусом ураження до 150 кілометрів.

Також у Пентагоні відповіли, чи може Україна використовувати ракети GLSDB для звільнення Криму.

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