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ВСУ используют данные Пентагона для ударов по штабам и базам оккупантов, - WP

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Киев, Пятница 10 февраля 2023 00:30
ВСУ используют данные Пентагона для ударов по штабам и базам оккупантов, - WP Фото: ВСУ используют данные Пентагона для ударов по штабам и базам оккупантов (dvidshub.net)
Автор: Константин Широкун

Украинские военные используют данные, представленные, или подтвержденные представителями Пентагона, для подавляющего большинства ударов с использованием ракетных систем, предоставленных США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Washington Post.

Сообщается, что украинские силы почти никогда не используют переданные США и союзниками ракетные комплексы без конкретных координат, предоставленных американскими военнослужащими с одной из баз в Европе. Этот процесс должен дать Вашингтону уверенность в том, как будут использоваться комплексы большей дальности в случае передачи.

В США признали ключевую роль Пентагона в кампании и подчеркнули, что помощь в наведении на цели служит для обеспечения максимальной эффективности использования ограниченных запасов боеприпасов. По данным Пентагона, Украина не ищет одобрения от США в отношении того, по чему наносить удары, и обычно сама бьет по российским силам из других видов оружия.

"Мы давно признали, что делимся разведданными с Украиной, чтобы помочь им защитить свою страну от российской агрессии, и со временем мы оптимизировали процесс обмена информацией. Украинцы несут ответственность за поиск целей, определение их приоритетности, и принимают решение, какие из них атаковать", - говорится в заявлении пресс-службы Пентагона.

По словам украинского чиновника, американские военные не всегда предоставляют запрошенные координаты, и в этом случае украинские войска не ведут огонь "вслепую".

Ранее сообщалось, что в новом пакете помощи Соединенные Штаты одобрили поставки в Украину ракет большой дальности с радиусом поражения до 150 километров.

Также в Пентагоне ответили, может ли Украина использовать ракеты GLSDB для освобождения Крыма.

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