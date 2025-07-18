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ЗСУ вигадали, як зупиняти оптоволоконні FPV-дрони росіян

Український військовий з дроном на оптоволокні (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Глухова, Анастасія Рокитна

Українські військові вигадують нові способи боротьби з оптоволоконними дронами РФ. Ці дрони складно заглушити засобами радіоелектронної боротьби, тому головний метод - їхнє фізичне знищення.

Так, наприклад, у Силах безпілотних систем розповіли, що  розробили школу стрільців, які навчаються збивати FPV-дрони.

На Харківському напрямку бійці застосовують прості, але дієві способи. 

"Коли дрон зависає низько над дорогою, ми накриваємо маршрут сітками або дротом, щоб він заплутався. Інколи просто чекаємо під час засідки і відстрілюємо зі шроту або дробовиків", - розповіли військові РБК-Україна.

Деякі підрозділи патрулюють шляхи, якими рухається техніка, щоб вчасно виявити дрони.

Один із найбільш ефективних методів - перерізати оптоволоконний кабель після того, як дрон пролетів над позицією. Для цього достатньо ножиць або будь-якого гострого інструмента.

У компанії 3DTech підтверджують, хоча обрізання кабелю - один із найпростіших способів, реалізувати його на полі бою непросто. Тому паралельно розробляються нові технології.

Зокрема,  вони працюють над дронами-винищувачами та автоматичними турелями для знищення ворожих дронів у повітрі.  

Інструктор Дмитро Следюк вважає, що майбутнє цих дронів напряму залежить від появи спеціалізованої зброї проти них. Якщо її створять, то оптоволоконні дрони швидко зникнуть з поля бою. Якщо ж ні - ця технологія існуватиме довго.

Крім того, ЗСУ намагаються зупинити ворога ще на етапі виробництва. Навесні 2025 року українські сили завдали ударів по кількох заводах у Росії, зокрема по "Оптиковолоконним системам" у Саранську - єдиному великому виробнику військового оптоволоконного кабелю.

Після атак на підприємстві спалахнули пожежі, виробництво тимчасово зупинили.

Також були уражені завод "Сарансккабель-Оптика" і Азовський оптико-механічний завод у Ростовській області, що виготовляє оптичні компоненти для дронів і бронетехніки.

Новий етап боротьби з дронами

Нагадаємо, 10 липня у Римі президент Володимир Зеленський розповів, що Україна розробила та вдало випробувала дрони-перехоплювачі, які збивають "Шахеди". За його словами, українська промисловість може їх масово виробляти, але для цього потрібні гроші.

Тим часом віцепрем’єр - міністр з питань цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що виробники працюють над технологіями проти реактивних дронів.

Детальніше про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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