ВСУ придумали, как останавливать оптоволоконные FPV-дроны россиян

Украинские военные придумывают новые способы борьбы с оптоволоконными дронами РФ. Эти дроны сложно заглушить средствами радиоэлектронной борьбы, поэтому главный метод - их физическое уничтожение.
Об этом говорится в материал РБК-Украина Оптоволоконные FPV-дроны России: в чем угроза и как отвечает Украина.
Так, например, в Силах беспилотных систем рассказали, что разработали школу стрелков, которые учатся сбивать FPV-дроны.
На Харьковском направлении бойцы применяют простые, но действенные способы.
"Когда дрон зависает низко над дорогой, мы накрываем маршрут сетками или проволокой, чтобы он запутался. Иногда просто ждем во время засады и отстреливаем из шрота или дробовиков", - рассказали военные РБК-Украина.
Некоторые подразделения патрулируют пути, по которым движется техника, чтобы вовремя обнаружить дроны.
Один из наиболее эффективных методов - перерезать оптоволоконный кабель после того, как дрон пролетел над позицией. Для этого достаточно ножниц или любого острого инструмента.
В компании 3DTech подтверждают, хотя обрезание кабеля - один из самых простых способов, реализовать его на поле боя непросто. Поэтому параллельно разрабатываются новые технологии.
В частности, они работают над дронами-истребителями и автоматическими турелями для уничтожения вражеских дронов в воздухе.
Инструктор Дмитрий Следюк считает, что будущее этих дронов напрямую зависит от появления специализированного оружия против них. Если его создадут, то оптоволоконные дроны быстро исчезнут с поля боя. Если же нет - эта технология будет существовать долго.
Кроме того, ВСУ пытаются остановить врага еще на этапе производства. Весной 2025 года украинские силы нанесли удары по нескольким заводам в России, в частности по "Оптиковолоконным системам" в Саранске - единственному крупному производителю военного оптоволоконного кабеля.
После атак на предприятии вспыхнули пожары, производство временно остановили.
Также были поражены завод "Сарансккабель-Оптика" и Азовский оптико-механический завод в Ростовской области, изготавливающий оптические компоненты для дронов и бронетехники.
Напомним, 10 июля в Риме президент Владимир Зеленский рассказал, что Украина разработала и удачно испытала дроны-перехватчики, которые сбивают "Шахеды". По его словам, украинская промышленность может их массово производить, но для этого нужны деньги.
Между тем вице-премьер - министр по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что производители работают над технологиями против реактивных дронов.
Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.
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