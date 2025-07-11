Новий етап боротьби з дронами: Україна готує відповідь на реактивні атаки
В України є технічні рішення щодо виробництва перехоплювачів дронів, які допомагають щоночі збивати десятки ворожих цілей. Наразі виробники працюють над технологіями проти реактивних дронів.
Про це заявив віцепрем’єр - міністр з питань цифрової трансформації Михайло Федоров, повідомляє РБК-Україна.
"Рішення щодо перехоплювачів дронів знайдені, і це не одна компанія. Але тут процес за масштабуванням, є перші контракти підписані і партнери допомагають з перехоплювачами", - сказав Федоров в рамках конференції з відновлення у Римі.
За його словами, зараз люди, які займається міжнародною допомогою, якраз сфокусовані на ці контракти.
Віцепрем’єр зазначив, що технологія, яка використовується для перехоплювачів, буде змінюватися, оскільки Росія запускає реактивні дрони.
"Наскільки встигнуть діючі компанії адаптуватися - це питання, вони вже над цим працюють. Але, можливо, буде додаткова програма для стимулювання розвитку перехоплювачів. І ми це з партнерами зробимо - є також ініціатива по захисту неба, в рамках цієї ініціативи ми можемо разом шукати рішення. Тому що щодня щось змінюється на полі бою", - додав Федоров.
Нова технологія
Нагадаємо, 10 липня у Римі президент Володимир Зеленський розповів, що Україна розробила та вдало випробувала дрони-перехоплювачі, які збивають "шахеди". Українська "оборонка" може їх масово виробляти, але для цього потрібні гроші.
"Ми зможемо це масово виробляти. (Треба, - ред.) пришвидшити фінансування цих процесів. Важливо, що ключ знайдено, українцями. І американцями", - зазначав президент.
Відомо, що у Києві запустять масштабний проєкт "Чисте небо". Він передбачає захист дронів типу Shahed за допомогою дронів-перехоплювачів.
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