Новий етап боротьби з дронами: Україна готує відповідь на реактивні атаки

В України є технічні рішення щодо виробництва перехоплювачів дронів, які допомагають щоночі збивати десятки ворожих цілей. Наразі виробники працюють над технологіями проти реактивних дронів.

"Рішення щодо перехоплювачів дронів знайдені, і це не одна компанія. Але тут процес за масштабуванням, є перші контракти підписані і партнери допомагають з перехоплювачами", - сказав Федоров в рамках конференції з відновлення у Римі.

За його словами, зараз люди, які займається міжнародною допомогою, якраз сфокусовані на ці контракти.

Віцепрем’єр зазначив, що технологія, яка використовується для перехоплювачів, буде змінюватися, оскільки Росія запускає реактивні дрони.

"Наскільки встигнуть діючі компанії адаптуватися - це питання, вони вже над цим працюють. Але, можливо, буде додаткова програма для стимулювання розвитку перехоплювачів. І ми це з партнерами зробимо - є також ініціатива по захисту неба, в рамках цієї ініціативи ми можемо разом шукати рішення. Тому що щодня щось змінюється на полі бою", - додав Федоров.