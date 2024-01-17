ЗСУ відпрацювали по росіянах мінометом на Авдіївському напрямку, показали роботу на фронті

Українські воїни знищили з міномета групу російських терористів, які висунулись вночі для штурму позицій на Авдіївському напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сил спеціальних операцій Збройних сил України.
Як пишуть ССО, сьогодні підступи до Авдіївки є понівеченою вирвами землею, які всіяні тілами ворога.
"Під час ведення спостереження у своїй зоні відповідальності, ми помітили групу противника у складі семи військовослужбовців, що рухалася посадкою. По ворогу було відкрито вогонь з міномета. Внаслідок вогневого ураження групу повністю знищено", - розповіли оператори ССО.
Внаслідок удару троє росіян загинули, ще двоє - постраждали.
Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 16 січня, українські воїни ліквідували ще 730 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 372 820 військових.
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