ВСУ отработали по россиянам минометом на Авдеевском направлении, показали работу на фронте

Украинские воины уничтожили из миномета группу российских террористов, выдвинувшихся ночью для штурма позиций на Авдеевском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал сил специальных операций Вооруженных сил Украины.
Как пишут ССО, сегодня подступы к Авдеевке являются истерзанной воронками землей, которые усеяны телами врага.
"Во время ведения наблюдения в своей зоне ответственности, мы заметили группу противника в составе семи военнослужащих, которая двигалась посадкой. По врагу был открыт огонь из миномета. В результате огневого поражения группа полностью уничтожена", - рассказали операторы ССО.
В результате удара трое россиян погибли, еще двое - пострадали.
Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 16 января, украинские воины ликвидировали еще 730 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 372820 военных.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.