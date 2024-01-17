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ВСУ отработали по россиянам минометом на Авдеевском направлении, показали работу на фронте

Фото: ВСУ отработали по россиянам минометом на Авдеевском направлении, показали работу на фронте (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Сергей Пышкин

Украинские воины уничтожили из миномета группу российских террористов, выдвинувшихся ночью для штурма позиций на Авдеевском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал сил специальных операций Вооруженных сил Украины.

Как пишут ССО, сегодня подступы к Авдеевке являются истерзанной воронками землей, которые усеяны телами врага.  

"Во время ведения наблюдения в своей зоне ответственности, мы заметили группу противника в составе семи военнослужащих, которая двигалась посадкой. По врагу был открыт огонь из миномета. В результате огневого поражения группа полностью уничтожена", - рассказали операторы ССО.

В результате удара трое россиян погибли, еще двое - пострадали.

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 16 января, украинские воины  ликвидировали еще 730 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 372820 военных.

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