Понад 700 окупантів та 24 автомобілі. Генштаб поновив втрати РФ в Україні
Втрати Росії у війні в Україні на ранок середи 17 січня становили 730 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 372 820 військових. Крім того, ЗСУ знищили 24 автомобілі противника, 14 ББМ та 13 танків.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram Страткому Збройних Сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 17.01.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 372 820 (+730) осіб ліквідовано;
- танків - 6126 (+13) од.;
- бойових броньованих машин - 11 372 (+14) од.;
- артилерійських систем - 8811 (+10) од.;
- РСЗВ - 964 (+3) од.;
- засоби ППО - 653 од.;
- літаків – 331 од.;
- вертольотів - 324 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6884 (+7) од.;
- крилаті ракети - 1817 (+1) од.;
- кораблі/катери - 23 од.;
- підводні човни - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 11 755 (+24) од.;
- спеціальна техніка - 1367 (+2) од.
Ситуація на фронті
Українські військові відбили 35 атак противника на Авдіївському напрямку, стримують ворога на Мар'їнському напрямі. Ракетні війська вдарили по 2 складах боєприпасів супротивника.
Зокрема, за даними Інституту вивчення війни, Війська РФ бояться прориву в Херсонській області та посилюють зміцнення. Позиційні бої тривали на лівому березі, у тому числі біля Кринків та Пищанівки.
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