Понад 700 окупантів та 24 автомобілі. Генштаб поновив втрати РФ в Україні

Втрати Росії у війні в Україні на ранок середи 17 січня становили 730 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 372 820 військових. Крім того, ЗСУ знищили 24 автомобілі противника, 14 ББМ та 13 танків.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram Страткому Збройних Сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 17.01.24 орієнтовно склали: особового складу - близько 372 820 (+730) осіб ліквідовано;

танків - 6126 (+13) од.;

бойових броньованих машин - 11 372 (+14) од.;

артилерійських систем - 8811 (+10) од.;

РСЗВ - 964 (+3) од.;

засоби ППО - 653 од.;

літаків – 331 од.;

вертольотів - 324 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6884 (+7) од.;

крилаті ракети - 1817 (+1) од.;

кораблі/катери - 23 од.;

підводні човни - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 11 755 (+24) од.;

спеціальна техніка - 1367 (+2) од. Ситуація на фронті Українські військові відбили 35 атак противника на Авдіївському напрямку, стримують ворога на Мар'їнському напрямі. Ракетні війська вдарили по 2 складах боєприпасів супротивника. Зокрема, за даними Інституту вивчення війни, Війська РФ бояться прориву в Херсонській області та посилюють зміцнення. Позиційні бої тривали на лівому березі, у тому числі біля Кринків та Пищанівки.