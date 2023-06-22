ЗСУ відкинули ворога на двох напрямках: DeepState оновив карту

Просування під Донецьком

Українські військові просунулись в районі Красногорівки, що знаходиться під Донецьком. Зазначається, що ЗСУ могли звільнити близько 500 метрів територій. Також частина територій перейшла у так звану "сіру зону", яка ніхто не контролює.

Просування ЗСУ (deepstatemap.live)

Просування в районі Великої Новосілки

Українські бійці продовжують наступальні дії і в цьому районі. Ворога вдалося відкинути, частина територій перейшла у так звану "сіру зону". Також частину територій в районі села Нескучне вдалося звільнити, мова йде про понад 1 км просування.

Просування ЗСУ (deepstatemap.live)

Ворогу вдалося просунутись вперед в районі Авдіївки, а саме біля Опитного. На карті можна побачити, що росіяни могли захопити близько 700 метрів територій.

Просування ворога (deepstatemap.live)

На інших ділянках фронту просувань зафіксовано не було.

Наступ ЗСУ

Сьогодні заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що Сили оборони України продовжують наступальні дії на півдні України, а ворог зазнає значних втрат.

Вчора Маляр повідомляла, що в Луганській області ЗСУ провели успішні наступальні дії в районі Білогорівки, закріплюються на зайнятих рубежах.

Також за два тижні наступальних дій на Бердянському та Мелітопольському напрямках було звільнено 8 населених пунктів. Це Новодарівка, Левадне, Сторожеве, Макарівка, Благодатне, Лобкове, Нескучне, П'ятихатки.