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ВСУ отбросили врага на двух направлениях: DeepState обновил карту

Фото: Военный (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Вооруженным силам Украины удалось незначительно продвинуться на двух направлениях. Бойцы отбросили врага под Донецком и в районе Великой Новоселки.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные интерактивной карты DeepState.

Продвижение под Донецком

Украинские военные продвинулись в районе Красногоровки, что находится под Донецком. Отмечается, что ВСУ могли освободить около 500 метров территорий. Также часть территорий перешла в так называемую "серую зону", которую никто не контролирует.

Продвижение ВСУ (deepstatemap.live)

Продвижение в районе Великой Новоселки

Украинские бойцы продолжают наступательные действия и в этом районе. Врага удалось отбросить, часть территорий перешла в так называемую "серую зону". Также часть территорий в районе села Нескучное удалось освободить, речь идет о более 1 км продвижения.

Продвижение ВСУ (deepstatemap.live)

Врагу удалось продвинуться вперед в районе Авдеевки, а именно возле Опытного. На карте можно увидеть, что россияне могли захватить около 700 метров территорий.

Продвижение врага (deepstatemap.live)

На других участках фронта продвижений зафиксировано не было.

Наступление ВСУ

Сегодня заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что Силы обороны Украины продолжают наступательные действия на юге Украины, а враг несет значительные потери.

Вчера Маляр сообщала, что в Луганской области ВСУ провели успешные наступательные действия в районе Белогоровки, закрепляются на занятых рубежах.

Также за две недели наступательных действий на Бердянском и Мелитопольском направлениях было освобождено 8 населенных пунктов. Это Новодаровка, Левадное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное, Лобковое, Нескучное, Пятихатки.

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