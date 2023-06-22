Маляр про ситуацію на фронті: ЗСУ продовжують наступати, а ворог зазнає значних втрат

Сили оборони України продовжують наступальні дії на півдні України, а ворог зазнає значних втрат. Також військові стримують ворожий наступ у Донецькій області, там постійно тривають бої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра оборони України Ганну Маляр .

Ситуація на півдні України

За словами Маляр, за поточну добу ситуація суттєво не змінилась. Там триває наступ наших Сил оборони, вони поступово просуваються вперед, мають часткові успіхи, відтісняють противника і вирівнюють фронт.

"Сили оборони України продовжують наступальні дії на Мелітопольському та Бердянському напрямках. На деяких ділянках просунулись вперед та закріплюються на досягнутих рубежах", - йдеться у повідомленні.

Маляр пояснила, що ворог підтягує та застосовує резерви, намагається відновити втрачені позиції, зазнає значних втрат.

Ситуація на сході України

Заступник міністра оборони повідомила, що українські військові продовжують ефективно стримувати наступ російських військ на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Маріїнському напрямках.

"На жоден метр ворог не просунувся. На всіх напрямках тривають бої", - написала Маляр.

Найважчими вона називає Лиманський напрямок, бої тривають в районах Діброви, Серебрянського лісництва та Григорівки Донецької області. Також Сили оборони України протягом доби вели наступальні дії на напрямку Білогорівка - Діброва, мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах.

Маляр додала, що окупант щодня втрачає живу силу і техніку, але продовжує атакувати, намагаючись виконуючи вказівки Кремля щодо повної окупації Донецької та Луганської областей.

Наступ ЗСУ

Вчора Маляр повідомляла, що в Луганській області ЗСУ провели успішні наступальні дії в районі Білогорівки, закріплюються на зайнятих рубежах.

Також за два тижні наступальних дій на Бердянському та Мелітопольському напрямках було звільнено 8 населених пунктів. Це Новодарівка, Левадне, Сторожеве, Макарівка, Благодатне, Лобкове, Нескучне, П'ятихатки.