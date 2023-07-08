UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЗСУ відкинули росіян біля Кліщіївки, - DeepState

Ілюстративне фото: ЗСУ відкинули росіян біля Кліщіївки (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські військові відкинули російських окупантів біля села Кліщіївка Бахмутського району.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані інтерактивної карти DeepState.

Згідно з даними карти, українські бійці взяли під контроль висоту 233.3 в районі Кліщіївки у Донецькій області.

Окрім того, наші захисники відкинули противника у районі Новодарівки Пологівського району Запорізької області.

Контрнаступ ЗСУ

Сили оборони України продовжують вести наступальні операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

При цьому ворог зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Вчора речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що українські захисники просунулись на понад кілометр на Бахмутському напрямку за добу.

Зокрема, наші військові також мають частковий успіх в районі Кліщіївки та закріплюються на досягнутих рубежах.

Село Кліщіївка має тактичне значення, адже просування ще далі на схід фактично переріже сполучення з окупованою Горлівкою, що може створити певні проблеми для окупантів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти УкраїниКонтрнаступ ЗСУБахмут