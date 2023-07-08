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ВСУ откинули россиян возле Клещиевки, - DeepState

Иллюстративное фото: ВСУ откинули россиян возле Клещиевки (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские военные откинули российских оккупантов возле села Клещиевка Бахмутского района.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные интерактивной карты DeepState.

Согласно данным карты, украинские бойцы взяли под контроль высоту 233,3 в районе Клещиевки в Донецкой области.

Кроме того, наши защитники откинули противника в районе Новодаровки Пологовского района Запорожской области.

Контрнаступление ВСУ

Силы обороны Украины продолжают вести наступательные операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

При этом враг сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Вчера спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что украинские защитники продвинулись более чем на километр на Бахмутском направлении за сутки.

В частности, наши военные достигли частичного успеха в районе Клещиевки и закрепляются на достигнутых рубежах.

Село Клищиевка имеет тактическое значение, ведь продвижение еще дальше на восток фактически перережет сообщение с оккупированной Горловкой, что может создать определенные проблемы для оккупантов.

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Война России против УкраиныКонтрнаступление ВСУБахмут