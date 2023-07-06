Яке значення має Кліщіївка для звільнення Бахмута: думки експертів

Село Кліщіївка, яке розташоване на південь від Бахмута у Донецькій області має тактичне значення для просування вперед. Проте навряд чи варто його називати ключем до звільнення міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментарі керівника Центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка та військового експерта Владислава Селезньова.

Тактичне значення Кліщіївки

"Кліщіївка має тактичне значення, оскільки просування ще далі на схід фактично переріже сполучення з окупованою Горлівкою. Це може створити певні проблеми для російських окупантів", - зазначив Владислав Селезньов.

За його словами ситуація у цьому районі разом із просуванням на схід від Берхівки (північний фланг) створює загрозу оперативного оточення Бахмута.

"І це просування натякає на те, що росіянам вже зараз час забиратися з Бахмута, тому що панівні висоти навколо цих населених пунктів вже де-факто контролюються українськими силами оборони", - додав він.

Селезньов пояснив, це означає, що ми бачимо пересування ворожої техніки та особового складу. У свою чергу це турбує російських військових, не дарма вони почали переміщатися з околиць західних мікрорайонів міста ближче до центру.

Зміщення логістики окупантів

Олександр Мусієнко наголосив, що перерізання траси на Горлівку не є критичним для противника. Але при просуванні вперед із можливістю діставати до позицій безпосередньо у Бахмуті, росіяни будуть змушені зосередити логістику фактично на одному напрямку - із Луганської області.

При цьому Сили оборони знатимуть про це і робитимуть все, щоб порушити нормальне забезпечення військ РФ.

Вогневий контроль над Бахмутом

За словами Мусієнка, щодо флангових операцій, то контроль над висотами дозволить взяти під вогневий контроль околиці Бахмута.

"Разом із просуванням не лише на півдні, а й на північному фланзі, створюються перспективи для оточення ворога. Зрештою це має призвести до звільнення Бахмута", - зазначив він.

Мусієнко також прокоментував слова Сергія Череватого про те, що росіяни надовго запам'ятають назву села.

"Я думаю, він мав на увазі, що росіян затиснуть у кліщі і фактично у них не буде іншого виходу, окрім як здатися. Інакше їх знищать", - додав експерт.

Ситуація на Бахмутському напрямку

Українські військові вже понад місяць продовжують наступальні дії на Бахмутському напрямі. Їм вдається просуватися на південь та на північ від міста. Таким чином вони згодом можуть взяти угруповання ворога, що залишається у населеному пункті, в оточення.

Так, речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий 2 липня розповів, що просування наших захисників під Бахмутом триває. При цьому, за його словами, зараз ворог зосередив у районі міста понад 50 тисяч солдатів. Він також постійно перекидає резерви.

До цього командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, заявив, що українські військові змогли просунутися фалангами Бахмутського напрямку. Там було знищено позиції окупантів.