ЗСУ відкинули росіян біля Кліщіївки, - DeepState

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані інтерактивної карти DeepState.

Згідно з даними карти, українські бійці взяли під контроль висоту 233.3 в районі Кліщіївки у Донецькій області.

Окрім того, наші захисники відкинули противника у районі Новодарівки Пологівського району Запорізької області.

Контрнаступ ЗСУ

Сили оборони України продовжують вести наступальні операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

При цьому ворог зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Вчора речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що українські захисники просунулись на понад кілометр на Бахмутському напрямку за добу.

Зокрема, наші військові також мають частковий успіх в районі Кліщіївки та закріплюються на досягнутих рубежах.

Село Кліщіївка має тактичне значення, адже просування ще далі на схід фактично переріже сполучення з окупованою Горлівкою, що може створити певні проблеми для окупантів.

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