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ЗСУ відкинули росіян біля Кліщіївки, - DeepState

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Субота 08 липня 2023 15:01
ЗСУ відкинули росіян біля Кліщіївки, - DeepState Ілюстративне фото: ЗСУ відкинули росіян біля Кліщіївки (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські військові відкинули російських окупантів біля села Кліщіївка Бахмутського району.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані інтерактивної карти DeepState.

Згідно з даними карти, українські бійці взяли під контроль висоту 233.3 в районі Кліщіївки у Донецькій області.

ЗСУ відкинули росіян біля Кліщіївки, - DeepState

Окрім того, наші захисники відкинули противника у районі Новодарівки Пологівського району Запорізької області.

ЗСУ відкинули росіян біля Кліщіївки, - DeepState

Контрнаступ ЗСУ

Сили оборони України продовжують вести наступальні операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

При цьому ворог зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Вчора речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що українські захисники просунулись на понад кілометр на Бахмутському напрямку за добу.

Зокрема, наші військові також мають частковий успіх в районі Кліщіївки та закріплюються на досягнутих рубежах.

Село Кліщіївка має тактичне значення, адже просування ще далі на схід фактично переріже сполучення з окупованою Горлівкою, що може створити певні проблеми для окупантів.

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Війна Росії проти України Контрнаступ ЗСУ Бахмут
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