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ЗСУ відбивають атаки і вдень, і вночі. Бої за Соледар тривають, - Маляр

Фото: заступниця міністра оборони Ганна Маляр (facebook.com ganna maliar)
Автор: Каріна Левицька

Не дивлячись на російську пропаганду про нібито взяття Соледару під контроль військових РФ, бої за місто невпинно тривають, наші воїни вдень і вночі відбивають ворожі атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступниці міністра оборони Ганни Маляр в Telegram.

"Жорстокі бої за Соледар тривають. Наші воїни відбивають безперервні атаки ворога - і вдень, і вночі", - сказала Маляр.

Вона також наголосила, що не дивлячись на великі втрати, що несе ворог в результаті постійних атак, вони всеодно продовжують виконувати злочинні накази свого командування.

Нагадаємо, речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий спростував російські заяви про нібито взяття Соледару під контроль РФ.

Раніше українські десантники показали фото з Соледара.

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Війна Росії проти України