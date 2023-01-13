Бої йдуть на околицях. Українські десантники показали фото з Соледара

Бої в Соледарі Донецької області були запеклими й безжальними, а зараз вони тривають на околицях міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку 46-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗС України.

"Майже шість місяців знадобилося російським окупантам для усвідомлення марності й безперспективності спроб штурмом узяти Бахмут. Тому з початку року вони перенесли бойову активність на Соледар, аби відвернути медійну увагу від невдач на бахмутському напрямку", - йдеться у повідомленні.

Військові зазначають, що бої в Соледарі були запеклими й безжальними. Увага - щосекундна, зброя - або в постійному використанні, або в постійній готовності. Десантники розповіли, що регулярна зміна тактики ворога вимагала гнучкості алгоритму дій їхніх підрозділів. Запорукою успішних дій стала універсальність військовослужбовців. Управління, контроль і координація дій командування бригади виявилися на найвищому рівні.

"А враховуючи те, що багато хто з бійців пройшли тут бойове хрещення, наша бригада гідно витримала ці надзвичайно складні випробування. Бої на околицях Соледару тривають. Воїни нашої бригади дякують побратимам із 77 окрема аеромобільна бригада ДШВ ЗС України за мужність, стійкість і підтримку при обороні Соледару", - додали військові.