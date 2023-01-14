ВСУ отбивают атаки и днем, и ночью. Бои за Соледар продолжаются, - Маляр

Несмотря на российскую пропаганду о якобы взятии Соледара под контроль военных РФ, бои за город непрерывно продолжаются, наши воины днем и ночью отражают вражеские атаки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра обороны Анны Маляр в Telegram.
"Жестокие бои за Соледар продолжаются. Наши воины отбивают непрерывные атаки врага - и днем, и ночью", - сказала Маляр.
Она также подчеркнула, что, несмотря на большие потери, что несет враг в результате постоянных атак, они все равно продолжают выполнять преступные приказы своего командования.
Напомним, представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый опроверг российские заявления о якобы взятии Соледара под контроль РФ.
Ранее украинские десантники показали фото из Соледара.
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