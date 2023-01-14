ЗСУ відбивають атаки і вдень, і вночі. Бої за Соледар тривають, - Маляр

Не дивлячись на російську пропаганду про нібито взяття Соледару під контроль військових РФ, бої за місто невпинно тривають, наші воїни вдень і вночі відбивають ворожі атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступниці міністра оборони Ганни Маляр в Telegram.

"Жорстокі бої за Соледар тривають. Наші воїни відбивають безперервні атаки ворога - і вдень, і вночі", - сказала Маляр. Вона також наголосила, що не дивлячись на великі втрати, що несе ворог в результаті постійних атак, вони всеодно продовжують виконувати злочинні накази свого командування.