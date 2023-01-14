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ВСУ отбивают атаки и днем, и ночью. Бои за Соледар продолжаются, - Маляр

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Соледар, Суббота 14 января 2023 17:44
ВСУ отбивают атаки и днем, и ночью. Бои за Соледар продолжаются, - Маляр Фото: заместитель министра обороны Анна Маляр (facebook.com ganna maliar)
Автор: Карина Левицкая

Несмотря на российскую пропаганду о якобы взятии Соледара под контроль военных РФ, бои за город непрерывно продолжаются, наши воины днем и ночью отражают вражеские атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра обороны Анны Маляр в Telegram.

"Жестокие бои за Соледар продолжаются. Наши воины отбивают непрерывные атаки врага - и днем, и ночью", - сказала Маляр.

Она также подчеркнула, что, несмотря на большие потери, что несет враг в результате постоянных атак, они все равно продолжают выполнять преступные приказы своего командования.

Напомним, представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый опроверг российские заявления о якобы взятии Соледара под контроль РФ.

Ранее украинские десантники показали фото из Соледара.

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