ВСУ отбивают атаки и днем, и ночью. Бои за Соледар продолжаются, - Маляр

Несмотря на российскую пропаганду о якобы взятии Соледара под контроль военных РФ, бои за город непрерывно продолжаются, наши воины днем и ночью отражают вражеские атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра обороны Анны Маляр в Telegram.

"Жестокие бои за Соледар продолжаются. Наши воины отбивают непрерывные атаки врага - и днем, и ночью", - сказала Маляр. Она также подчеркнула, что, несмотря на большие потери, что несет враг в результате постоянных атак, они все равно продолжают выполнять преступные приказы своего командования.