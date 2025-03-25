ЗСУ відбили ворожий штурм на Куп'янському напрямку (відео)

Втрати Росії у війні

За даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабної війни Росія втратила понад 905 тисяч окупантів.

Зокрема, минулої доби втрати російської армії склали 1180 солдатів. Також вчора Сили оборони знищили 5 танків, 18 бойових броньованих машин, 61 артилерійську систему та іншу техніку ворога.

Також сьогодні українські бійці знищили приховану штурмову техніку росіян у Серебрянському лісі.

А на Новопавлівському напрямку ЗСУ відбили ворожий штурм і зупинили колону бронетехніки дронами.

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