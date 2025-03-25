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На фронті за добу знищено близько 1200 російських солдатів та 18 ББМ, - Генштаб

Вівторок 25 березня 2025 07:11
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На фронті за добу знищено близько 1200 російських солдатів та 18 ББМ, - Генштаб Ілюстративне фото: росіяни втрачають багато живої сили та військової техніки (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

За останню добу з 24 на 25 березня, російські військові втратили на війні з Україною 1180 солдатів, 3 реактивні системи залпового вогню і 98 одиниць автомобільної техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.03.25 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 905 940 (+1180) осіб ліквідовано;
  • танків - 10 425 (+5) од.;
  • бойових броньованих машин - 21 670 (+18) од.;
  • артилерійських систем - 25 190 (+61) од.;
  • РСЗВ - 1341 (+3) од.;
  • засоби ППО - 1117 од.;
  • літаків - 370 од.;
  • гелікоптерів - 335 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 30 759 (+118) од.;
  • крилатих ракет - 3121 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 41 824 (+98) од.;
  • спеціальної техніки - 3785 од.

На фронті за добу знищено близько 1200 російських солдатів та 18 ББМ, - Генштаб

Ситуація на фронті та обстріли РФ

За даними Інституту вивчення війни (ISW), Сили оборони мали успіх в Бєлгородській області, а також біля Торецька і Покровська.

Вночі російські терористи вдарили ударними БпЛА по місту Ізюм Харківської області. Виникла пожежа на об'єкті цивільної нежитлової інфраструктури.

У Повітряних силах розповіли про модернізацію росіянами своїх БпЛА для недопущення їхнього перехоплення українськими системами РЕБ.

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На фронті за добу знищено близько 1200 російських солдатів та 18 ББМ, - Генштаб
На фронті за добу знищено близько 1200 російських солдатів та 18 ББМ, - Генштаб
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