На фронті за добу знищено близько 1200 російських солдатів та 18 ББМ, - Генштаб
За останню добу з 24 на 25 березня, російські військові втратили на війні з Україною 1180 солдатів, 3 реактивні системи залпового вогню і 98 одиниць автомобільної техніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.03.25 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 905 940 (+1180) осіб ліквідовано;
- танків - 10 425 (+5) од.;
- бойових броньованих машин - 21 670 (+18) од.;
- артилерійських систем - 25 190 (+61) од.;
- РСЗВ - 1341 (+3) од.;
- засоби ППО - 1117 од.;
- літаків - 370 од.;
- гелікоптерів - 335 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 30 759 (+118) од.;
- крилатих ракет - 3121 од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 41 824 (+98) од.;
- спеціальної техніки - 3785 од.
Ситуація на фронті та обстріли РФ
За даними Інституту вивчення війни (ISW), Сили оборони мали успіх в Бєлгородській області, а також біля Торецька і Покровська.
Вночі російські терористи вдарили ударними БпЛА по місту Ізюм Харківської області. Виникла пожежа на об'єкті цивільної нежитлової інфраструктури.
У Повітряних силах розповіли про модернізацію росіянами своїх БпЛА для недопущення їхнього перехоплення українськими системами РЕБ.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.