ВСУ отбили вражеский штурм на Купянском направлении (видео)

Потери России в войне

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабной войны Россия потеряла более 905 тысяч оккупантов.

В частности, за прошедшие сутки потери российской армии составили 1180 солдат. Также вчера Силы обороны уничтожили 5 танков, 18 боевых бронированных машин, 61 артиллерийскую систему и другую технику врага.

Также сегодня украинские бойцы уничтожили скрытую штурмовую технику россиян в Серебрянском лесу.

А на Новопавловском направлении ВСУ отбили вражеский штурм и остановили колонну бронетехники дронами.

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