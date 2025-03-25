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ЗСУ знищили приховану штурмову техніку росіян у Серебрянському лісі (відео)

Вівторок 25 березня 2025 16:08
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ЗСУ знищили приховану штурмову техніку росіян у Серебрянському лісі (відео) Ілюстративне фото: ЗСУ знищили приховану штурмову техніку росіян у Луганській області (facebook com usofcom)
Автор: Наталія Кава

Українські військові знищили приховану до штурму техніку росіян у Луганській області. Окупанти готувалися до штурму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОСУВ "Хортиця".

"У Луганській області пілоти комендатури швидкого реагування розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів "Фенікс" бригади "Помста" зруйнували ворожі плани", - підписано відео.

Ймовірно, окупанти готувалися до штурму і тому приховали бронетехніку в Серебрянському лісі. Однак оператори дронів влучними ударами відпрацювали по ворожій бронетехніці, позбавивши окупантів кількох бронемашин.

Нагадаємо, раніше прикордонники РУБпАК "Фенікс" бригади "Помста" розгромили колону ворожої техніки на Курдюмівському напрямку. Росіяни намагалися прорвати лінію оборони українських захисників, але бійці бригади "Помста" зупинили наступ.

Втрати росіян

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 15 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, одну гармату та пункт управління противника.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1180 осіб. Також українські воїни знешкодили п’ять танків, 18 бойових броньованих машин, 61 артилерійську систему, три реактивні системи залпового вогню, 118 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 98 автомобілів та одну важку вогнеметну систему окупантів.

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