ЗСУ розбили колону ворожої бронетехніки на Новопавлівському напрямку (відео)
На Новопавлівському напрямку бійці 110-ї механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка відбили ворожий штурм і зупинили колону бронетехніки дронами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".
Як повідомляється, у голові ворожої колони йшов танк з міцним броне- та антидроновим захистом. Українські аеророзвідники вчасно помітили колону й одразу почали бити по ній. Частину техніки вдалося зупинити.
Однак один з танків стрімко наближався до оборонних укріплень українських бійців. Його не зупиняли навіть мінно-вибухові загородження, встановлені на дорозі.
Лише після третього вибуху танк зупинився і був добитий дронами-камікадзе.
Втрати Росії у війні
За даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабної війни Росія втратила понад 905 тисяч окупантів.
Зокрема, лише за минулу добу втрати російської армії склали 1180 солдатів. Також вчора Сили оборони знищили 5 танків, 18 бойових броньованих машин, 61 артилерійську систему та іншу техніку ворога.
Також сьогодні українські бійці знищили приховану штурмову техніку росіян у Серебрянському лісі.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.