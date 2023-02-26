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ЗСУ відбили танковий наступ росіян в Луганській області: ворог намагається штурмувати піхотою

Фото: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай (t.me/dom_channel)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Після того, як українські військові відбили танковий наступ російських окупантів в Луганській області, противник намагаються здійснювати штурми за допомогою піхоти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

За його словами, ситуація в Луганській області залишається стабільно напруженою, але під контролем Сил оборони.

Гайдай розповів, що росіяни намагаються штурмувати українські позиції поблизу Кремінної та Білогорівки. Так, вчора це намагалася зробити ворожа піхота, тому що кілька днів українські захисники відбили танковий наступ противника, а техніку спалили.

Тим часом на Сватівському напрямку ситуація стабільна. Там ворог наразі не здійснює потужних наступів.

Нагадаємо, раніше Гайдай назвав напрямки в Луганській області, де ворожі наступи не припиняються.

До того ж, голова ОВА зазначив, що українські бійці чекають відповідного моменту, щоб почати повномасштабний контрнаступ у Луганській області.

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ЛуганськВійна Росії проти України