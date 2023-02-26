ЗСУ відбили танковий наступ росіян в Луганській області: ворог намагається штурмувати піхотою

За його словами, ситуація в Луганській області залишається стабільно напруженою, але під контролем Сил оборони.

Гайдай розповів, що росіяни намагаються штурмувати українські позиції поблизу Кремінної та Білогорівки. Так, вчора це намагалася зробити ворожа піхота, тому що кілька днів українські захисники відбили танковий наступ противника, а техніку спалили.

Тим часом на Сватівському напрямку ситуація стабільна. Там ворог наразі не здійснює потужних наступів.

Нагадаємо, раніше Гайдай назвав напрямки в Луганській області, де ворожі наступи не припиняються.

До того ж, голова ОВА зазначив, що українські бійці чекають відповідного моменту, щоб почати повномасштабний контрнаступ у Луганській області.

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