ВСУ отразили танковое наступление россиян в Луганской области: враг пытается штурмовать пехотой

По его словам, ситуация в Луганской области остается стабильно напряженной, но под контролем Сил обороны.

Гайдай рассказал, что россияне пытаются штурмовать украинские позиции вблизи Кременной и Белогоровки. Так, вчера это пыталась сделать вражеская пехота, потому что несколько дней украинские защитники отбили танковое наступление противника, а технику сожгли.

Между тем, на Сватовском направлении ситуация стабильная. Там враг на данный момент не совершает мощных наступлений.

Напомним, ранее Гайдай назвал направления в Луганской области, где вражеские наступления не прекращаются.

К тому же глава ОВА отметил, что украинские бойцы ждут соответствующего момента, чтобы начать полномасштабное контрнаступление в Луганской области.

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