RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ВСУ отразили танковое наступление россиян в Луганской области: враг пытается штурмовать пехотой

Фото: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай (t.me/dom_channel)
Автор: Елизавета Драбкина

После того, как украинские военные отразили танковое наступление российских оккупантов в Луганской области, противник пытаются совершать штурмы с помощью пехоты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая.

По его словам, ситуация в Луганской области остается стабильно напряженной, но под контролем Сил обороны.

Гайдай рассказал, что россияне пытаются штурмовать украинские позиции вблизи Кременной и Белогоровки. Так, вчера это пыталась сделать вражеская пехота, потому что несколько дней украинские защитники отбили танковое наступление противника, а технику сожгли.

Между тем, на Сватовском направлении ситуация стабильная. Там враг на данный момент не совершает мощных наступлений.

Напомним, ранее Гайдай назвал направления в Луганской области, где вражеские наступления не прекращаются.

К тому же глава ОВА отметил, что украинские бойцы ждут соответствующего момента, чтобы начать полномасштабное контрнаступление в Луганской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЛуганскВойна России против Украины