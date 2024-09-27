ЗСУ відбили штурм росіян в районі Піщаного, ворог втратив 40 одиниць техніки (відео)

Вчора, 26 вересня, батальйон "АХІЛЛЕС" відбив ворожий штурм в районі Піщаного. Ворог втратив 40 одиниць техніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командира батальйону ударних БпАК "АХІЛЛЕС" 92-Ї ОШБр імені Івана Сірка Юрія Федоренка.
Як розповів Федоренко, під час механізованого штурму у бік Колесниківки та Кругляківки рухалося близько 50 одиниць російської броньованої техніки з десантом.
Бійці батальйону загалом знищили та уразили 40 одиниць техніки ворога:
Від початку повномасштабного вторгнення Російська Федерація втратила:
Лише за минулу добу Сили оборони "відмінусували" ще 1370 російських терористів. Також було знищено:
Також нещодавно наші бійці взяли у полон у Курській області більше десятка російських військових. Після 5 днів запеклих боїв окупанти самі підняли білий прапор.
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