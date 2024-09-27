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ЗСУ відбили штурм росіян в районі Піщаного, ворог втратив 40 одиниць техніки (відео)

Ілюстративне зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Вчора, 26 вересня, батальйон "АХІЛЛЕС" відбив ворожий штурм в районі Піщаного. Ворог втратив 40 одиниць техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командира батальйону ударних БпАК "АХІЛЛЕС" 92-Ї ОШБр імені Івана Сірка Юрія Федоренка.

Як розповів Федоренко, під час механізованого штурму у бік Колесниківки та Кругляківки рухалося близько 50 одиниць російської броньованої техніки з десантом.  

Бійці батальйону загалом знищили та уразили 40 одиниць техніки ворога: 

  • знищили 14 одиниць, серед яких 5 БМП, 3 танки, 1 БТР, 1 МТЛБ, 2 "Урали", 1 "Буханка", 1 квадроцикл; 
  • уразили 26 одиниць, серед яких 10 танків, 10 БМП, 1 БРЕМ, 3 МТЛБ, 1 БРЕМ, 1 "Урал".

Втрати Росії у війні 

Від початку повномасштабного вторгнення Російська Федерація втратила: 

  • близько 649 170 одиниць живої сили; 
  • 8846 танків;
  • 17 396 бойових броньованих машин. 

Лише за минулу добу Сили оборони "відмінусували" ще 1370 російських терористів. Також було знищено:

  • 21 танк;
  • 48 бойових броньованих машин;
  • 58 й не тільки.

Також нещодавно наші бійці взяли у полон у Курській області більше десятка російських військових. Після 5 днів запеклих боїв окупанти самі підняли білий прапор.

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