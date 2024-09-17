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Залишились без води й боєприпасів. ЗСУ у Курській області взяли у полон ще 13 росіян

Вівторок 17 вересня 2024 12:55
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Залишились без води й боєприпасів. ЗСУ у Курській області взяли у полон ще 13 росіян Ілюстративне зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У Курській області Сили оборони взяли у полон більше десятка російських військових. Після 5 днів запеклих боїв окупанти самі підняли білий прапор, оскільки залишились без води й боєприпасів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сухопутних військ Збройних сил України (ЗСУ).

"Сухопутні війська продовжують поповнювати обмінний фонд. Курська операція. Після 5 днів запеклих боїв ворог залишився без води та боєприпасів. Як наслідок - підняття білого прапору", - пишуть Сухопутні війська.

Загалом у полон до окремої механізованої Степової бригади Сухопутних військ потрапили 13 російських військових. Четверо з полонених мали серйозні поранення.

Бої у Курській області

Вже більше ніж місяць Сили оборони проводять операцію у Курській області. В кінця серпня під контролем наших воїнів перебували 1300 квадратних кілометрів й близько сотні населених пунктів регіону.

12 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що ворог розпочав контрнаступ у Курській області.

Також нещодавно українським військовим вдалось здійснити ще один прорив у напрямку Веселого. Як пояснив експерт, цьому посприяли успішні удари по росіянах та ще один фактор.

Тим часом аналітик платформи Deep state Роман Погорілий розповів, що окупанти потрапили в оточення на одній із ділянок області.

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