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Росіяни за добу втратили на фронті 1370 солдатів і 58 артсистем, - ЗСУ

П'ятниця 27 вересня 2024 07:54
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Росіяни за добу втратили на фронті 1370 солдатів і 58 артсистем, - ЗСУ Фото: загарбники за добу втратили на фронті рекордну кількість БпЛА (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

За останню добу з 26 на 27 вересня, росіяни втратили на фронті 1370 солдатів, майже 50 ББМ і понад 20 танків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.09.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 649 170 (+1370) осіб ліквідовано;
  • танків - 8846 (+21) од.;
  • бойових броньованих машин - 17 396 (+48) од.;
  • артилерійських систем - 18 678 (+58) од.;
  • РСЗВ - 1199 од.;
  • засоби ППО - 961 (+2) од.;
  • літаків - 369 од.;
  • гелікоптерів - 328 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 16 031 (+85) од.;
  • крилатих ракет - 2608 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 25 411 (+58) од.;
  • спеціальної техніки - 3192 (+2) од.

Росіяни за добу втратили на фронті 1370 солдатів і 58 артсистем, - ЗСУ

Ситуація на фронті та обстріли

За даними ISW, Сили оборони продовжують утримувати потужний натиск росіян у Вугледарі та Костянтинівці в Донецькій області.

Вночі терористи атакували південні області України дронами типу "Шахед".

В Ізмаїлі Одеської області лунали вибухи через роботу ППО.

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Війна Росії проти України
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Росіяни за добу втратили на фронті 1370 солдатів і 58 артсистем, - ЗСУ
Росіяни за добу втратили на фронті 1370 солдатів і 58 артсистем, - ЗСУ
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