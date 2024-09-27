Росіяни за добу втратили на фронті 1370 солдатів і 58 артсистем, - ЗСУ

Фото: загарбники за добу втратили на фронті рекордну кількість БпЛА (Getty Images)

За останню добу з 26 на 27 вересня, росіяни втратили на фронті 1370 солдатів, майже 50 ББМ і понад 20 танків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.