Росіяни за добу втратили на фронті 1370 солдатів і 58 артсистем, - ЗСУ
Фото: загарбники за добу втратили на фронті рекордну кількість БпЛА (Getty Images)
За останню добу з 26 на 27 вересня, росіяни втратили на фронті 1370 солдатів, майже 50 ББМ і понад 20 танків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.09.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 649 170 (+1370) осіб ліквідовано;
- танків - 8846 (+21) од.;
- бойових броньованих машин - 17 396 (+48) од.;
- артилерійських систем - 18 678 (+58) од.;
- РСЗВ - 1199 од.;
- засоби ППО - 961 (+2) од.;
- літаків - 369 од.;
- гелікоптерів - 328 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 16 031 (+85) од.;
- крилатих ракет - 2608 од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 25 411 (+58) од.;
- спеціальної техніки - 3192 (+2) од.
Ситуація на фронті та обстріли
За даними ISW, Сили оборони продовжують утримувати потужний натиск росіян у Вугледарі та Костянтинівці в Донецькій області.
Вночі терористи атакували південні області України дронами типу "Шахед".
В Ізмаїлі Одеської області лунали вибухи через роботу ППО.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.