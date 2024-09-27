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ВСУ отразили штурм россиян в районе Песчаного, враг потерял 40 единиц техники (видео)

Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Вчера, 26 сентября, батальон «АХИЛЛЕС» отбил вражеский штурм в районе Песчаного. Враг потерял 40 единиц техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал командира батальона ударных БпАК "АХИЛЛЕС" 92-й ОШБр имени Ивана Сирко Юрия Федоренко.

Как рассказал Федоренко, во время механизированного штурма в сторону Колесниковки и Кругляковки двигалось около 50 единиц российской бронированной техники с десантом.  

Бойцы батальона в целом уничтожили и поразили 40 единиц техники врага: 

  • уничтожили 14 единиц, среди которых 5 БМП, 3 танка, 1 БТР, 1 МТЛБ, 2 "Урала", 1 "Буханка", 1 квадроцикл; 
  • поразили 26 единиц, среди которых 10 танков, 10 БМП, 1 БРЭМ, 3 МТЛБ, 1 БРЭМ, 1 "Урал".

Потери России в войне 

С начала полномасштабного вторжения Российская Федерация потеряла: 

  • около 649 170 единиц живой силы; 
  • 8846 танков;
  • 17 396 боевых бронированных машин. 

Только за минувшие сутки Силы обороны "отминусовали" еще 1370 российских террористов. Также было уничтожено:

  • 21 танк;
  • 48 боевых бронированных машин;
  • 58 и не только.

Также недавно наши бойцы взяли в плен в Курской области более десятка российских военных. После 5 дней ожесточенных боев оккупанты сами подняли белый флаг.

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