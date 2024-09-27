ВСУ отразили штурм россиян в районе Песчаного, враг потерял 40 единиц техники (видео)

Вчера, 26 сентября, батальон «АХИЛЛЕС» отбил вражеский штурм в районе Песчаного. Враг потерял 40 единиц техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал командира батальона ударных БпАК "АХИЛЛЕС" 92-й ОШБр имени Ивана Сирко Юрия Федоренко.
Как рассказал Федоренко, во время механизированного штурма в сторону Колесниковки и Кругляковки двигалось около 50 единиц российской бронированной техники с десантом.
Бойцы батальона в целом уничтожили и поразили 40 единиц техники врага:
С начала полномасштабного вторжения Российская Федерация потеряла:
Только за минувшие сутки Силы обороны "отминусовали" еще 1370 российских террористов. Также было уничтожено:
Также недавно наши бойцы взяли в плен в Курской области более десятка российских военных. После 5 дней ожесточенных боев оккупанты сами подняли белый флаг.
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