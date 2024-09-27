ЗСУ відбили штурм росіян в районі Піщаного, ворог втратив 40 одиниць техніки (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командира батальйону ударних БпАК "АХІЛЛЕС" 92-Ї ОШБр імені Івана Сірка Юрія Федоренка.

Як розповів Федоренко, під час механізованого штурму у бік Колесниківки та Кругляківки рухалося близько 50 одиниць російської броньованої техніки з десантом.

Бійці батальйону загалом знищили та уразили 40 одиниць техніки ворога:

знищили 14 одиниць, серед яких 5 БМП, 3 танки, 1 БТР, 1 МТЛБ, 2 "Урали", 1 "Буханка", 1 квадроцикл;

уразили 26 одиниць, серед яких 10 танків, 10 БМП, 1 БРЕМ, 3 МТЛБ, 1 БРЕМ, 1 "Урал".

Втрати Росії у війні

Від початку повномасштабного вторгнення Російська Федерація втратила:

близько 649 170 одиниць живої сили;

8846 танків;

17 396 бойових броньованих машин.

Лише за минулу добу Сили оборони "відмінусували" ще 1370 російських терористів. Також було знищено:

21 танк;

48 бойових броньованих машин;

58 й не тільки.

Також нещодавно наші бійці взяли у полон у Курській області більше десятка російських військових. Після 5 днів запеклих боїв окупанти самі підняли білий прапор.