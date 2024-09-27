ВСУ отразили штурм россиян в районе Песчаного, враг потерял 40 единиц техники (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал командира батальона ударных БпАК "АХИЛЛЕС" 92-й ОШБр имени Ивана Сирко Юрия Федоренко.

Как рассказал Федоренко, во время механизированного штурма в сторону Колесниковки и Кругляковки двигалось около 50 единиц российской бронированной техники с десантом.

Бойцы батальона в целом уничтожили и поразили 40 единиц техники врага:

уничтожили 14 единиц, среди которых 5 БМП, 3 танка, 1 БТР, 1 МТЛБ, 2 "Урала", 1 "Буханка", 1 квадроцикл;

поразили 26 единиц, среди которых 10 танков, 10 БМП, 1 БРЭМ, 3 МТЛБ, 1 БРЭМ, 1 "Урал".

Потери России в войне

С начала полномасштабного вторжения Российская Федерация потеряла:

около 649 170 единиц живой силы;

8846 танков;

17 396 боевых бронированных машин.

Только за минувшие сутки Силы обороны "отминусовали" еще 1370 российских террористов. Также было уничтожено:

21 танк;

48 боевых бронированных машин;

58 и не только.

Также недавно наши бойцы взяли в плен в Курской области более десятка российских военных. После 5 дней ожесточенных боев оккупанты сами подняли белый флаг.