UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Енергоатом Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

ЗСУ відбили штурм окупантів поблизу Новопавлівки на Дніпропетровщині (відео)

Фото: ЗСУ відбили штурм окупантів поблизу Новопавлівки (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Українські воїни відбили атаку росіян в районі Новопавлівки Дніпропетровської області. Окупанти здійснили спробу прориву із застосуванням бронетехніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook 9-го армійського корпусу.

Як повідомляється, у смузі оборони 9 армійського корпусу противник здійснив спробу штурму із застосуванням броньованої техніки в районі населеного пункту Новопавлівка, використавши складні погодні умови та обмежену видимість.

Підрозділи 42 окрема механізована бригада імені Героя України Валерія Гудзя та 46 окрема аеромобільна бригада ДШВ ЗС України, у взаємодії із суміжними підрозділами, оперативно застосували необхідні заходи для знищення противника.

Зазначається, що спроба штурму обернулася для ворога значними втратами у техніці та особовому складі. Триває комплекс заходів з зачистки. Ситуація перебуває під контролем Сил оборони.

На відео зафіксовано ураження ворожої бронетехніки під час спроби штурму.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що українські бійці зруйнували дорогу, що сполучає Селідове та Покровськ. Росіяни втратили можливість використовувати цю трасу для просочування у місто на легкій техніці.

Також Сили спеціальних операцій Збройних сил України показали кадри роботи своїх бійців на Лиманському напрямку. Оператори 8-го полку ССО зачистили російські позиції та взяли трофеї.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниДніпропетровська областьВійна в Україні