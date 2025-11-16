ЗСУ відбили штурм окупантів поблизу Новопавлівки на Дніпропетровщині (відео)

Українські воїни відбили атаку росіян в районі Новопавлівки Дніпропетровської області. Окупанти здійснили спробу прориву із застосуванням бронетехніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook 9-го армійського корпусу.
Як повідомляється, у смузі оборони 9 армійського корпусу противник здійснив спробу штурму із застосуванням броньованої техніки в районі населеного пункту Новопавлівка, використавши складні погодні умови та обмежену видимість.
Підрозділи 42 окрема механізована бригада імені Героя України Валерія Гудзя та 46 окрема аеромобільна бригада ДШВ ЗС України, у взаємодії із суміжними підрозділами, оперативно застосували необхідні заходи для знищення противника.
Зазначається, що спроба штурму обернулася для ворога значними втратами у техніці та особовому складі. Триває комплекс заходів з зачистки. Ситуація перебуває під контролем Сил оборони.
На відео зафіксовано ураження ворожої бронетехніки під час спроби штурму.
