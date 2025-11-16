ВСУ отбили штурм оккупантов вблизи Новопавловки на Днепропетровщине (видео)

Как сообщается, в полосе обороны 9 армейского корпуса противник предпринял попытку штурма с применением бронированной техники в районе населенного пункта Новопавловка, использовав сложные погодные условия и ограниченную видимость.

Подразделения 42 отдельная механизированная бригада имени Героя Украины Валерия Гудзя и 46 отдельная аэромобильная бригада ДШВ ВС Украины, во взаимодействии со смежными подразделениями, оперативно применили необходимые меры для уничтожения противника.

Отмечается, что попытка штурма обернулась для врага значительными потерями в технике и личном составе. Продолжается комплекс мероприятий по зачистке. Ситуация находится под контролем Сил обороны.

На видео зафиксировано поражение вражеской бронетехники во время попытки штурма.