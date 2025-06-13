ЗСУ відбили понад 60 штурмів росіян біля Покровська: Генштаб розповів про ситуацію на фронті

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

Ситуація на фронті

"Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 78 авіаційних ударів, скинув 124 керовані бомби. Крім цього, здійснив понад 5200 обстрілів, з них 108 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3135 дронів-камікадзе", - йдеться у повідомленні.

Авіаційні удари ворог сконцентрував, зокрема, на Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях. Під атаками опинилися Козацьке, Новопіль, Новозлатопіль, Ольгівське, Гуляйполе, Приютне, Приморське, Білогір’я, Чумацьке та Львове.

Сили оборони України не залишили дій агресора без відповіді - авіація, ракетні війська та артилерія уразили 19 районів зосередження особового складу та техніки ворога, чотири артилерійські системи та два командні пункти.

Фото: карта бойових дій (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Найгарячішим напрямком залишається Покровський - українські воїни зупинили 66 штурмів росіян у районах десятків населених пунктів. На Новопавлівському напрямку зафіксовано 34 ворожі атаки. У районі Торецька, Диліївки, Русиного Яру та інших населених пунктів відбито 23 атаки.

Крім того, активні бойові дії тривали на Лиманському напрямку - 22 атаки, на Куп’янському - 9, на Краматорському - 7, Сіверському - 4, Гуляйпільському та Придніпровському - по одній. На Оріхівському напрямку противник атакував чотири рази.

На Харківщині ворог намагався атакувати в районі Вовчанська. На Курському напрямку - 27 бойових зіткнень, 18 авіаударів із 34 керованими бомбами та 225 артилерійських обстрілів, зокрема п’ять - із реактивних систем залпового вогню.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація контрольована, формування ворожих ударних угруповань не зафіксовано.