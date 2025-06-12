Росія втратила в Україні мільйон військових: Генштаб розкрив дані по роках
Втрати російських окупаційних військ з початку повномасштабного вторгнення в Україну сягнули 1 мільйона осіб, з яких понад 628 тисяч - лише за останні півтора року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб Збройних Сил України.
За перший рік великої війни, 2022-й, РФ втратила 106 720 осіб (у середньому 340 осіб на добу). У 2023 році втрати окупантів склали 253 290 осіб (середньодобовий показник - 693). У 2024 році цифра зросла до 430 790 осіб - у середньому 1177 загиблих щодня.
Станом на 4 червня 2025 року втрати ворога вже перевищили 200 тисяч осіб. Цьогоріч росіяни втрачають у середньому 1286 солдатів щодня.
Вперше Генштаб ЗСУ оприлюднив втрати противника 1 березня 2022 року - тоді повідомлялось про 5710 знищених і 200 полонених. Уже 3 березня втрати зросли до 9 тисяч осіб.
Серед рекордних за втратами днів:
- 28 листопада 2024 року - 2030 окупантів,
- 19 грудня 2024 року - 2200,
- 29 грудня 2024 року - 2010.
У Генштабі зауважили, що підрахунок втрат ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій, однак темпи ліквідації російських сил лише зростають.
Фото: Генштаб оприлюднив статистику втрат РФ під час повномасштабного вторгнення (t.me/GeneralStaffZSU)
Ситуація на фронті
Станом на 22:00, 11 червня, на фронті протягом доби відбулося 195 бойових зіткнень. Найбільша кількість боїв - одразу на п'яти напрямках.
За добу противник завдав 1 ракетного та 57 авіаційних ударів, застосував 2 ракети і скинув 80 КАБ, здійснив 1292 удари дронами-камікадзе та 4671 обстріл позицій українських військ. Про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.
Нагадаємо, з 11 на 12 червня, Росія втратила в боях проти України ще 1140 військових.
Крім того, ЗСУ за останню добу знищили 47 артсистем, 138 дронів і 136 одиниць автотехніки.
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