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Росія втратила в Україні мільйон військових: Генштаб розкрив дані по роках

Четвер 12 червня 2025 12:13
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Росія втратила в Україні мільйон військових: Генштаб розкрив дані по роках Фото: військові РФ (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Втрати російських окупаційних військ з початку повномасштабного вторгнення в Україну сягнули 1 мільйона осіб, з яких понад 628 тисяч - лише за останні півтора року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб Збройних Сил України.

За перший рік великої війни, 2022-й, РФ втратила 106 720 осіб (у середньому 340 осіб на добу). У 2023 році втрати окупантів склали 253 290 осіб (середньодобовий показник - 693). У 2024 році цифра зросла до 430 790 осіб - у середньому 1177 загиблих щодня.

Станом на 4 червня 2025 року втрати ворога вже перевищили 200 тисяч осіб. Цьогоріч росіяни втрачають у середньому 1286 солдатів щодня.

Вперше Генштаб ЗСУ оприлюднив втрати противника 1 березня 2022 року - тоді повідомлялось про 5710 знищених і 200 полонених. Уже 3 березня втрати зросли до 9 тисяч осіб.

Серед рекордних за втратами днів:

  • 28 листопада 2024 року - 2030 окупантів,
  • 19 грудня 2024 року - 2200,
  • 29 грудня 2024 року - 2010.

У Генштабі зауважили, що підрахунок втрат ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій, однак темпи ліквідації російських сил лише зростають.

Фото: Генштаб оприлюднив статистику втрат РФ під час повномасштабного вторгнення (t.me/GeneralStaffZSU)

Ситуація на фронті

Станом на 22:00, 11 червня, на фронті протягом доби відбулося 195 бойових зіткнень. Найбільша кількість боїв - одразу на п'яти напрямках.

За добу противник завдав 1 ракетного та 57 авіаційних ударів, застосував 2 ракети і скинув 80 КАБ, здійснив 1292 удари дронами-камікадзе та 4671 обстріл позицій українських військ. Про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Нагадаємо, з 11 на 12 червня, Росія втратила в боях проти України ще 1140 військових.

Крім того, ЗСУ за останню добу знищили 47 артсистем, 138 дронів і 136 одиниць автотехніки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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