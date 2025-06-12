Росія втратила в Україні мільйон військових: Генштаб розкрив дані по роках

Втрати російських окупаційних військ з початку повномасштабного вторгнення в Україну сягнули 1 мільйона осіб, з яких понад 628 тисяч - лише за останні півтора року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб Збройних Сил України .

За перший рік великої війни, 2022-й, РФ втратила 106 720 осіб (у середньому 340 осіб на добу). У 2023 році втрати окупантів склали 253 290 осіб (середньодобовий показник - 693). У 2024 році цифра зросла до 430 790 осіб - у середньому 1177 загиблих щодня.

Станом на 4 червня 2025 року втрати ворога вже перевищили 200 тисяч осіб. Цьогоріч росіяни втрачають у середньому 1286 солдатів щодня.

Вперше Генштаб ЗСУ оприлюднив втрати противника 1 березня 2022 року - тоді повідомлялось про 5710 знищених і 200 полонених. Уже 3 березня втрати зросли до 9 тисяч осіб.

Серед рекордних за втратами днів:

28 листопада 2024 року - 2030 окупантів,

19 грудня 2024 року - 2200,

29 грудня 2024 року - 2010.

У Генштабі зауважили, що підрахунок втрат ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій, однак темпи ліквідації російських сил лише зростають.

Фото: Генштаб оприлюднив статистику втрат РФ під час повномасштабного вторгнення (t.me/GeneralStaffZSU)