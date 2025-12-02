ЗСУ відбили понад 200 атак противника: вечірнє зведення Генштабу на 1 грудня

За оперативними даними, від початку доби, 1 грудня, відбулося 202 бойових зіткнення. Противник застосував ракетне озброєння та авіацію: завдав одного ракетного удару, провів 41 авіаційну атаку з використанням 129 керованих авіабомб. Додатково зафіксовано 2364 удари дронами-камікадзе і 2621 артилерійський обстріл.

Північні напрямки

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках українські підрозділи відбили три штурмові дії.

Ворог використав авіацію, скинувши одинадцять керованих авіабомб, і здійснив понад сотню обстрілів, включно з трьома атаками з РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку зафіксовано 13 відбитих атак у районах Вовчанська, Ізбицького, Синельникового, Обухівки та Нововасилівки. Ще одне зіткнення триває.

Східні ділянки фронту

На Куп'янському напрямку противник дев'ять разів намагався витіснити українські сили поблизу Піщаного, Петропавлівки, Глушківки, Шейківки та Новоплатонівки. Два бої тривають.

На Лиманському напрямку ворог здійснив 20 атак у районах Дружелюбівки, Твердохлібового, Карпівки, Середнього, Шандриголового та інших населених пунктів. П'ять боїв залишаються активними.

На Слов'янському напрямку українські військові відбили вісім атак у районах Ямполя, Платонівки, Діброви, Федорівки та Серебрянки.

На Краматорському напрямку ворог чотири рази намагався прорвати оборону в районах Пазеного, Миколаївки та Ступочок.

Донецький напрямок

На Костянтинівському напрямку фіксується 21 спроба вклинитися в українську оборону в районах Олександро-Шультиного, Плещіївки, Русиного Яру, Софіївки та інших точок.

На Покровському напрямку противник здійснив 49 штурмових дій. Бойові зіткнення тривають на п'яти ділянках.

За попередніми даними, українські сили знешкодили 104 ворожих бійця, знищили 11 БПЛА та чотири одиниці автомобільної техніки.

Південні напрямки

На Олександрівському напрямку відбито 19 атак у районах Олександрограда, Соснівки, Вербового, Вишневого, Єгорівки та сусідніх населених пунктів.

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано одне бойове зіткнення; ще одне триває.

На Оріхівському напрямку противник не вдавався до наступальних дій.

На Придніпровському напрямку українські сили відбили дві атаки в напрямку Антонівського мосту.