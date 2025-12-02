ВСУ отразили более 200 атак противника: вечерняя сводка Генштаба на 1 декабря

По оперативным данным, с начала суток, 1 декабря, произошло 202 боевых столкновения. Противник применил ракетное вооружение и авиацию: нанес один ракетный удар, провел 41 авиационную атаку с использованием 129 управляемых авиабомб. Дополнительно зафиксировано 2364 удара дронами-камикадзе и 2621 артиллерийский обстрел.

Северные направления

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские подразделения отразили три штурмовых действия.

Враг использовал авиацию, сбросив одиннадцать управляемых авиабомб, и осуществил более сотни обстрелов, включая три атаки из РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении зафиксировано 13 отраженных атак в районах Волчанска, Избицкого, Синельниково, Обуховки и Нововасиловки. Еще одно столкновение продолжается.

Восточные участки фронта

На Купянском направлении противник девять раз пытался вытеснить украинские силы вблизи Песчаного, Петропавловки, Глушковки, Шейковки и Новоплатоновки. Два боя продолжаются.

На Лиманском направлении враг совершил 20 атак в районах Дружелюбовки, Твердохлебово, Карповки, Среднего, Шандриголово и других населенных пунктов. Пять боев остаются активными.

На Славянском направлении украинские военные отразили восемь атак в районах Ямполя, Платоновки, Дибровы, Федоровки и Серебрянки.

На Краматорском направлении враг четыре раза пытался прорвать оборону в районах Пазено, Николаевки и Ступочек.

Донецкое направление

На Константиновском направлении фиксируется 21 попытка вклиниться в украинскую оборону в районах Александро-Шультино, Плещеевки, Русиного Яра, Софиевки и других точек.

На Покровском направлении противник совершил 49 штурмовых действий. Боестолкновения продолжаются на пяти участках.

По предварительным данным, украинские силы обезвредили 104 вражеских бойца, уничтожили 11 БПЛА и четыре единицы автомобильной техники.

Южные направления

На Александровском направлении отражено 19 атак в районах Александрограда, Сосновки, Вербового, Вишневого, Егоровки и соседних населенных пунктов.

На Гуляйпольском направлении зафиксировано одно боевое столкновение; еще одно продолжается.

На Ореховском направлении противник не предпринимал наступательных действий.

На Приднепровском направлении украинские силы отразили две атаки в направлении Антоновского моста.