ЗСУ відбили понад 170 штурмів росіян: "найгарячіші" бої - на трьох напрямках

Масштаби ударів

Окупанти завдали одного ракетного та 55 авіаційних ударів, використавши 5 ракет, 75 керованих авіабомб та 2798 дронів-камікадзе. Крім того, ворог здійснив 5062 артилерійські обстріли, з яких 114 - із реактивних систем залпового вогню.

Авіаудари були зафіксовані, зокрема, по Красному Хутору (Сумщина), Новополю (Донеччина), Ольгівському, Залізничному, Кам’янському, Плавнях і Новоандріївці (Запорізька область).

Відповідь Сил оборони

Сили оборони України у відповідь уразили 22 райони зосередження живої сили та техніки ворога, 2 пункти управління, 6 засобів ракетних військ і артилерії, а також 1 важливий об’єкт окупантів.

Ситуація на напрямках

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках українські сили оборони відбили 13 атак ворога. Окупанти також здійснили 8 авіаударів, застосувавши 9 керованих авіабомб, і провели 207 артилерійських обстрілів, з яких 10 - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку російські війська намагалися прорвати оборону 12 разів у районах Вовчанська, Зеленого та Строївки.

У Куп’янському районі зафіксовано дві спроби штурму, які були успішно відбиті Силами оборони поблизу Степової Новоселівки.

На Лиманському напрямку тривали запеклі бої - за добу відбулося 29 бойових зіткнень. Ворог намагався просунутися біля Нового Миру, Глущенкового, Греківки, Надії, Рідкодуба, Карпівки, Зеленої Долини, Ямполівки та Григорівки.

На Сіверському напрямку українські війська відбили 4 атаки російських підрозділів у районах Григорівки та Івано-Дар’ївки.

У районі Краматорська ворог атакував 13 разів, зокрема поблизу Часового Яру, а також у напрямках Ступочок, Предтечиного та Білої Гори.

На Торецькому напрямку протягом доби було зафіксовано 20 атак на позиції ЗСУ поблизу Петрівки, Олександро-Калинового, Яблунівки, Русиного Яру та у напрямку Диліївки.

Найбільш інтенсивні бої тривали на Покровському напрямку, де українські захисники зупинили 52 штурмові дії противника в районах Полтавки, Мирного, Миролюбівки, Коптєвого, Променя, Лисівки, Котлиного, Удачного, Новосергіївки, Горіхового, Олексіївки та Новоукраїнки.

На Новопавлівському напрямку українські сили відбили 17 атак ворожих військ у районах Запоріжжя, Перебудови, Багатиря, Новосілки та Шевченко.

На Гуляйпільському напрямку було зафіксовано один штурм біля Малинівки, який також був відбитий.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив одну невдалу спробу прориву.

На Оріхівському напрямку наступальних дій з боку противника не зафіксовано.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування ударних угруповань противника не виявлено.