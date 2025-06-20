ВСУ отбили более 170 штурмов россиян: самые "горячие" бои - на трех направлениях

Масштабы ударов

Оккупанты нанесли один ракетный и 55 авиационных ударов, использовав 5 ракет, 75 управляемых авиабомб и 2798 дронов-камикадзе. Кроме того, враг совершил 5062 артиллерийских обстрела, из которых 114 - из реактивных систем залпового огня.

Авиаудары были зафиксированы, в частности, по Красному Хутору (Сумская область), Новополю (Донецкая область), Ольговскому, Железнодорожному, Каменскому, Плавням и Новоандреевке (Запорожская область).

Ответ Сил обороны

Силы обороны Украины в ответ поразили 22 района сосредоточения живой силы и техники врага, 2 пункта управления, 6 средств ракетных войск и артиллерии, а также 1 важный объект оккупантов.

Ситуация на направлениях

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские силы обороны отбили 13 атак врага. Оккупанты также совершили 8 авиаударов, применив 9 управляемых авиабомб, и провели 207 артиллерийских обстрелов, из которых 10 - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении российские войска пытались прорвать оборону 12 раз в районах Волчанска, Зеленого и Строевки.

В Купянском районе зафиксировано две попытки штурма, которые были успешно отражены Силами обороны вблизи Степной Новоселовки.

На Лиманском направлении продолжались ожесточенные бои - за сутки произошло 29 боевых столкновений. Враг пытался продвинуться возле Нового Мира, Глущенково, Грековки, Надежды, Редкодуба, Карповки, Зеленой Долины, Ямполовки и Григорьевки.

На Северском направлении украинские войска отбили 4 атаки российских подразделений в районах Григорьевки и Ивано-Дарьевки.

В районе Краматорска враг атаковал 13 раз, в частности вблизи Часового Яра, а также в направлениях Ступочек, Предтечино и Белой Горы.

На Торецком направлении в течение суток было зафиксировано 20 атак на позиции ВСУ вблизи Петровки, Александро-Калинового, Яблоновки, Русиного Яра и в направлении Дилиевки.

Наиболее интенсивные бои продолжались на Покровском направлении, где украинские защитники остановили 52 штурмовые действия противника в районах Полтавки, Мирного, Миролюбовки, Коптевого, Проминя, Лисовки, Котлиного, Удачного, Новосергиевки, Орехового, Алексеевки и Новоукраинки.

На Новопавловском направлении украинские силы отбили 17 атак вражеских войск в районах Запорожья, Перебудовы, Богатыря, Новоселки и Шевченко.

На Гуляйпольском направлении был зафиксирован один штурм возле Малиновки, который также был отбит.

На Приднепровском направлении враг совершил одну неудачную попытку прорыва.

На Ореховском направлении наступательных действий со стороны противника не зафиксировано.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования ударных группировок противника не обнаружено.