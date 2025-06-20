Мінус 1090 солдатів: Генштаб назвав втрати армії РФ за добу

З 19 на 20 червня армія РФ втратила у боях проти України ще 1090 військових. Також Сили оборони України знищили 46 артилерійських систем та 81 одиницю автомобільної техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 19 червня 2025 року орієнтовно становлять:

Ситуація на фронті

За останніми даними на фронті протягом доби відбулося 133 бойових зіткнень. Найбільше ворог атакував на Покровському напрямку.

Зокрема, за добу противник завдав одного ракетного та 33 авіаударів, застосувавши п’ять ракет та 32 керовані авіаційні бомби. Також окупанти використали 899 дронів-камікадзе та здійснили 3504 обстріли по позиціях наших військ і населених пунктах.

Раніше ми повідомляли, що український воїн на псевдо "Пейн" за допомогою FPV-дрона взяв у полон чергового російського окупанта.

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