ЗСУ відбили два штурми та знищили два танки окупантів на Куп’янському напрямку

Також бійці 5-ї окремої Слобожанської бригади "Скіф" НГУ розгромили штурмові групи ворога на Куп’янському напрямку. Під час операції було поранено п'ятеро окупантів, ще один - знищений.

А бійці 43-ї окремої механізованої бригади розбили колону з десантом окупантів, які йшли на штурм їхніх позицій на Куп'янському напрямку. В результаті бойової роботи були знищені: танк, три бойові машини піхоти, бронетранспортер, вантажівка "Урал", квадроцикл, а також значна кількість ворожих штурмовиків.

Втрати росіян

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1350 осіб. Також українські воїни знешкодили 13 танків, 25 бойових броньованих машин, 31 артилерійську систему, дві реактивні системи залпового вогню, 28 дронів оперативно-тактичного рівня, 15 ракет, 70 одиниць автомобільної техніки та одиницю спеціальної техніки окупантів.

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