ЗСУ відбили два штурми та знищили два танки окупантів на Куп’янському напрямку

Українські бійці дали відсіч російським окупантам, які двічі намагалися прорвати позиції Сил оборони на Східному напрямку фронту. У результаті загарбницька армія втратила техніку і солдатів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця".
Бійці окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" разом з воїнами 43-ї окремої механізованої бригади та з гвардійцями 1-ї Президентської бригади оперативного призначення "Буревій" відбили 2 спроби штурмів росіян на Куп'янському напрямку.
Зранку ворожа піхота на бронетехніці танк і БМП намагалася прорватися на позиції Сил оборони. Після обіду ситуація повторилася - знову танк та БМП намагалися втягнути піхоту на українські позиції.
Однак ЗСУ дали відсіч окупантам, ворожий наступ було відбито, а втрат українських позицій не допущено.
У результаті бойової роботи українських воїнів армія РФ зазнала значних втрат:
Відео майстерної роботи українських захисників показав 429 окремий полк безпілотних систем "Ахіллес".
"Українські захисники тримають оборону, наносять загарбникам значних втрат в живій силі та техніці. Вживаються всіх заходів для недопущення погіршення тактичного положення", - додали в ОСУВ "Хортиця".
Нещодавно біля Куп'янська росіяни намагались штурмувати українські позиції на машинах, квадроциклах та баггі. Однак бійці 14-ї окремої механізована бригада імені князя Романа Великого знищили ворожі авто, укриття противника, піхоту, квадроцикли, баггі та 120 мм міномети.
Також бійці 5-ї окремої Слобожанської бригади "Скіф" НГУ розгромили штурмові групи ворога на Куп’янському напрямку. Під час операції було поранено п'ятеро окупантів, ще один - знищений.
А бійці 43-ї окремої механізованої бригади розбили колону з десантом окупантів, які йшли на штурм їхніх позицій на Куп'янському напрямку. В результаті бойової роботи були знищені: танк, три бойові машини піхоти, бронетранспортер, вантажівка "Урал", квадроцикл, а також значна кількість ворожих штурмовиків.
Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1350 осіб. Також українські воїни знешкодили 13 танків, 25 бойових броньованих машин, 31 артилерійську систему, дві реактивні системи залпового вогню, 28 дронів оперативно-тактичного рівня, 15 ракет, 70 одиниць автомобільної техніки та одиницю спеціальної техніки окупантів.
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