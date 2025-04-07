ВСУ отбили два штурма и уничтожили два танка оккупантов на Купянском направлении

Также бойцы 5-й отдельной Слобожанской бригады "Скиф" НГУ разгромили штурмовые группы врага на Купянском направлении. Во время операции были ранены пятеро оккупантов, еще один - уничтожен.

А бойцы 43-й отдельной механизированной бригады разбили колонну с десантом оккупантов, которые шли на штурм их позиций на Купянском направлении. В результате боевой работы были уничтожены: танк, три боевые машины пехоты, бронетранспортер, грузовик "Урал", квадроцикл, а также значительное количество вражеских штурмовиков.

Потери россиян

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1350 человек. Также украинские воины обезвредили 13 танков, 25 боевых бронированных машин, 31 артиллерийскую систему, две реактивные системы залпового огня, 28 дронов оперативно-тактического уровня, 15 ракет, 70 единиц автомобильной техники и единицу специальной техники оккупантов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.