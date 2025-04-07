ВСУ отбили два штурма и уничтожили два танка оккупантов на Купянском направлении

Украинские бойцы дали отпор российским оккупантам, которые дважды пытались прорвать позиции Сил обороны на Восточном направлении фронта. В результате захватническая армия потеряла технику и солдат.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) "Хортица".
Бойцы отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" вместе с воинами 43-й отдельной механизированной бригады и с гвардейцами 1-й Президентской бригады оперативного назначения "Буревій" отбили 2 попытки штурмов россиян на Купянском направлении.
Утром вражеская пехота на бронетехнике танк и БМП пыталась прорваться на позиции Сил обороны. После обеда ситуация повторилась - снова танк и БМП пытались втянуть пехоту на украинские позиции.
Однако ВСУ дали отпор оккупантам, вражеское наступление было отражено, а потерь украинских позиций не допущено.
В результате боевой работы украинских воинов армия РФ понесла значительные потери:
Видео мастерской работы украинских защитников показал 429 отдельный полк беспилотных систем "Ахиллес".
"Украинские защитники держат оборону, наносят захватчикам значительные потери в живой силе и технике. Принимаются все меры для недопущения ухудшения тактического положения", - добавили в ОСГВ "Хортица".
Недавно возле Купянска россияне пытались штурмовать украинские позиции на машинах, квадроциклах и багги. Однако бойцы 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого уничтожили вражеские авто, укрытия противника, пехоту, квадроциклы, багги и 120 мм минометы.
Также бойцы 5-й отдельной Слобожанской бригады "Скиф" НГУ разгромили штурмовые группы врага на Купянском направлении. Во время операции были ранены пятеро оккупантов, еще один - уничтожен.
А бойцы 43-й отдельной механизированной бригады разбили колонну с десантом оккупантов, которые шли на штурм их позиций на Купянском направлении. В результате боевой работы были уничтожены: танк, три боевые машины пехоты, бронетранспортер, грузовик "Урал", квадроцикл, а также значительное количество вражеских штурмовиков.
В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1350 человек. Также украинские воины обезвредили 13 танков, 25 боевых бронированных машин, 31 артиллерийскую систему, две реактивные системы залпового огня, 28 дронов оперативно-тактического уровня, 15 ракет, 70 единиц автомобильной техники и единицу специальной техники оккупантов.
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