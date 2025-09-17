ЗСУ відбили десятки атак під Покровськом і Сіверськом: Генштаб оновив карти боїв

Українські захисники за минулу добу відбили 183 штурми, з яких 60 окупанти провели на Покровському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

За останню добу ворог завдав два ракетні удари, застосувавши дві ракети, а також здійснив 74 авіаційні удари, скинувши 118 керованих бомб.

Окрім цього, армія РФ провела 4685 обстрілів, серед яких 73 - з реактивних систем залпового вогню, і запустила 6206 дронів-камікадзе.

Авіаційні удари фіксувалися, зокрема, в районах Білогір’я, Залізничного та Григорівки Запорізької області, а також поблизу Одрадокам’янки на Херсонщині.

У відповідь українська авіація, ракетні війська і артилерія уразили район зосередження живої сили, два артилерійські засоби та пункт управління безпілотниками противника.

Північно-Слобожанський та Курський напрямки

На цих ділянках фронту відбулося дев’ять бойових зіткнень. Ворог завдав дев’ять авіаударів, застосував 18 керованих бомб і здійснив 188 обстрілів, серед яких чотири — з реактивних систем залпового вогню.

Південно-Слобожанський напрямок

У районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів та Липців відбулося п’ять боєзіткнень.

Куп’янський напрямок

За добу окупанти сім разів атакували в районах Куп’янська, Петропавлівки, Борівської Андріївки та Піщаного.

Лиманський напрямок

На цій ділянці фронту зафіксовано 14 атак противника. Ворог намагався просунутися в районах Шийківки, Шандриголового, Ставків, а також поблизу Колодязів, Новомихайлівки, Греківки, Середнього та Торського.

Сіверський напрямок

Українські воїни відбили 23 атаки ворога. Окупанти намагалися просунутися в районах Серебрянки, Григорівки, Федорівки, а також у напрямку населених пунктів Виїмка, Ямпіль і Дронівка.

Краматорський напрямок

Поблизу Оріхово-Василівки, Часового Яру та Ступочок зафіксовано п’ять боєзіткнень.

Торецький напрямок

Ворог здійснив 17 атак у районах Щербинівки, Катеринівки, Полтавки, Русиного Яру, а також у напрямку Іванопілля та Плещіївки.

Покровський напрямок

Найбільша активність противника спостерігалася тут. Українські захисники зупинили 60 штурмів і наступальних дій у районах населених пунктів Володимирівка, Вільне, Золотий Колодязь, Никанорівка, Нове Шахове, Шахове, Миролюбівка, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Промінь, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне та Новоукраїнка.

Новопавлівський напрямок

Тут Сили оборони відбили 25 атак ворога поблизу Філії, Іванівки, Ольгівського, Олександрограда, Маліївки, Січневого та Новоіванівки.

Гуляйпільський напрямок

Війська РФ намагалися атакувати двічі поблизу Полтавки, але безуспішно.

Оріхівський напрямок

Українські підрозділи відбили атаку в районі Кам’янського.

Придніпровський напрямок

На цій ділянці фронту українські захисники відбили дві атаки окупантів.

Фото: карти боїв за минулу добу (Генштаб)