Понад 1000 окупантів і сотні дронів: Генштаб оновив вторгнення РФ за останню добу

Україна, Середа 17 вересня 2025 07:25
Понад 1000 окупантів і сотні дронів: Генштаб оновив вторгнення РФ за останню добу Ілюстративне фото: Генштаб оновив втрати РФ за останню добу (GettyImages)
Автор: RBC.UA

За період повномасштабної війни з 24 лютого 2022 року по 17 вересня 2025 року втрати противника продовжують залишатися значними. Генштаб публікує актуальні дані про бойову техніку та особовий склад, вказуючи на масштаби опору української армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Генерального штабу ЗСУ в мережі Telegram.

За вказаний період орієнтовні втрати російської армії склали приблизно 1 097 450 осіб особового складу, з приростом +1 020 за останню враховану добу.

Серед техніки противник позбувся 11 189 танків (+5), 23 277 бойових бронемашин (+3) і 32 846 артилерійських систем (+36). Реактивні системи залпового вогню налічують 1 490 одиниць, а засоби ППО - 1 217. Втрати в авіації включають 422 літаки та 341 вертоліт.

Особливу увагу приділено безпілотним літальним апаратам оперативно-тактичного рівня - їх знищено 60 079 (+360). Також противник втратив 3 718 крилатих ракет, 28 кораблів і катерів, один підводний човен. Автомобільна техніка та цистерни з паливно-мастильними матеріалами становлять 61 878 (+108), а спеціальна техніка - 3 965 одиниць.

Ці дані відображають систематичну роботу українських військових і стійкий опір, демонструючи ефективність оборонних і наступальних операцій.

Генеральний штаб продовжує фіксувати кожен факт втрат противника і регулярно оновлює статистику, яка слугує важливим орієнтиром для аналізу перебігу конфлікту.

Нагадуємо про те, що міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що конфлікт в Україні може завершитися найближчі 60-90 днів за умови, що Європа запровадить суттєві вторинні тарифи для країн, які купують російську нафту.

Зазначаємо, що щоденні витрати України на ведення війни проти Росії сягають 172 мільйонів доларів, що на 30 мільйонів доларів перевищує аналогічний показник минулого року, відображаючи зростання фінансових потреб країни в умовах конфлікту, що триває, та посилення оборонної активності.

