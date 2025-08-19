ЗСУ відбили 40 атак ворога під Покровськом: що відбувалося на фронті сьогодні

На фронті від початку доби 19 серпня відбулося 121 бойове зіткнення. Зокрема, на Покровському напрямку українські захисники відбили 40 атак російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

За даними Генштабу, російські загарбники завдали трьох ракетних ударів застосувавши вісім ракет, 52 авіаційні удари, скинувши при цьому 73 керовані бомби. Крім цього, залучили для ураження 1909 дронів-камікадзе та здійснили 3740 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося п’ять бойових зіткнень з російськими загарбниками. Ворог завдав сім авіаційних ударів, скинув 16 керованих бомб, здійснив 175 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, сім з яких - із реактивних систем залпового вогню.

Сьогодні ворог тричі атакував на Південно-Слобожанському напрямку в районах населених пунктів Вовчанськ та Кам’янка.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив чотири наступальні дії в районах Синьківки, Загризового та Степової Новоселівки, наразі триває бій.

На Лиманському напрямку Сили оборони вже відбили 18 штурмів противника у районах населених пунктів у районах населених пунктів Зелена Долина, Колодязі, Мирне, Торське, Ямпіль та у бік Ямполя й Григорівки; ще п’ять боєзіткнень досі тривають.

На Сіверському напрямку ворог двічі атакував поблизу Переїзного та у бік Федорівки.

На Торецькому напрямку сьогодні відбулося дев’ять боєзіткнень. Ворог намагався штурмувати позиції українських підрозділів в районах Торецька, Щербинівки, Яблунівки та Полтавки; дві атаки досі тривають.

На Покровському напрямку від початку цієї доби противник 40 разів атакував позиції у районах населених пунктів Володимирівка, Маяк, Никанорівка, Новоекономічне, Червоний Лиман, Родинське, Промінь, Гродівка, Лисівка, Звірове, Удачне, Новомиколаївка, Горіхове та Новоукраїнка.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 139 окупантів, 85 з яких - безповоротно. Крім того, українські воїни знищили артилерійську систему, 27 БПЛА та вісім одиниць автомобільної техніки. Також пошкоджено артилерійську систему, два автомобілі та дев’ять укриттів для особового складу противника.

На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили 11 атак загарбників в районах населених пунктів Грушівка, Зелений Гай, Темирівка, Воскресенка, Зелене Поле та у бік Комишувахи. Ще чотири боєзіткнення тривають.

На Придніпровському напрямку ворожі підрозділи чотири рази намагалися йти вперед, отримали відсіч.

На Краматорському, Гуляйпільському та Оріхівському напрямках штурмових дій ворога не зафіксовано.