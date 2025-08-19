ua en ru
Росіяни втратили за добу майже 900 солдатів та 66 артсистем, - Генштаб

Україна, Вівторок 19 серпня 2025 08:29
Росіяни втратили за добу майже 900 солдатів та 66 артсистем, - Генштаб Фото: ЗСУ продовжують завдавати втрат противнику (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

За останню добу, з 18 на 19 серпня, росіяни втратили на фронті ще 890 солдатів. Також українські військові знищили 66 артсистем, понад 200 дронів та автотехніку противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ у Facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 19 серпня 2025 року орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 1 071 780 (+890) осіб;
  • танків - 11 118 од;
  • бойових броньованих машин - 23 148 од;
  • артилерійських систем - 31 698 (+66) од;
  • РСЗВ - 1470 (+1) од;
  • засоби ППО - 1208;
  • літаків - 422 од;
  • гелікоптерів - 340;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 51 894 (+209);
  • крилаті ракети - 3558;
  • кораблі / катери - 28;
  • підводні човни - один;
  • автомобільна техніка та автоцистерни - 59 060 (+123);
  • спеціальна техніка - 3943 (+1).

Росіяни втратили за добу майже 900 солдатів та 66 артсистем, - Генштаб

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що станом на вечір, 18 серпня, протягом доби на фронті було зафіксовано 133 бойових зіткнень. На Покровському напрямку ЗСУ відбили 48 атак РФ, а загалом на цьому напрямку було 52 бої.

"На цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 150 окупантів, з яких 95 - безповоротно. Крім того, українські воїни знищили дві гармати, два пункти управління безпілотних літальних апаратів, п’ять мотоциклів, вісім автомобілів, 93 безпілотні літальні апарати загарбників", - повідомляли в Генштабі.

Детальіне про звіт за минулий день - читайте в матеріалі РБК-Україна.

