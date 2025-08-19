Росіяни втратили за добу майже 900 солдатів та 66 артсистем, - Генштаб

За останню добу, з 18 на 19 серпня, росіяни втратили на фронті ще 890 солдатів. Також українські військові знищили 66 артсистем, понад 200 дронів та автотехніку противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ у Facebook .

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 19 серпня 2025 року орієнтовно склали:

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що станом на вечір, 18 серпня, протягом доби на фронті було зафіксовано 133 бойових зіткнень. На Покровському напрямку ЗСУ відбили 48 атак РФ, а загалом на цьому напрямку було 52 бої.

"На цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 150 окупантів, з яких 95 - безповоротно. Крім того, українські воїни знищили дві гармати, два пункти управління безпілотних літальних апаратів, п’ять мотоциклів, вісім автомобілів, 93 безпілотні літальні апарати загарбників", - повідомляли в Генштабі.

