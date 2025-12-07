ЗСУ вибили окупантів із Тихого, що на Дніпропетровщині: відео зачистки

Нагадаємо, українські сили й надалі утримують Покровськ у Донецькій області, попри вкрай складну ситуацію на фронті.

Нещодавно німецьке видання Bild повідомило про нібито повний контроль міста російськими військами, однак Генеральний штаб ЗСУ спростував ці заяви, наголосивши, що вони не відповідають дійсності.

Речник Генштабу майор Андрій Ковальов пояснив, що окупанти скористалися густим туманом, щоб встановити свій прапор у місті та подати це як "захоплення" Покровська, проте невдовзі були змушені відступити.

Українські десантники зазначають, що туман суттєво ускладнює оборону та роботу повітряної розвідки, однак Сили оборони продовжують стримувати противника та повністю контролюють ситуацію.